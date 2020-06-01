اللواء باقري: لن نغفل للحظة عن الفتن الجديدة المثارة ضد ايران

أكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري أن “هذه القوات لن تغفل لحظة واحدة عن الفتن الجديدة المثارة ضد البلاد في ظل الالتزام بتوجيهات واوامر قائد الثورة الاسلامية في اطار استراتيجية الارتقاء بقدرات الردع وتعزيز القدرات الدفاعية الى الحد الاقصى”.

واصدر اللواء باقري الاثنين بيانا على اعتاب الذكرى الـ 31 لرحيل مفجر الثورة الاسلامية ومؤسس الجمهورية الاسلامية في ايران الامام الخميني (رض)، صرح فيه أنه “رغم كل المؤامرات والفتن المثارة من قبل معسكر قوى الهيمنة والصهيونية والرجعية الاقليمية الخبيثة، بدءاً من الحرب الاعلامية والهجمة الثقافية والحرب الناعمة حتى الحظر والحرب الاقتصادية والتهديدات العسكرية والحرب النفسية المتواصلة، فإن الثورة والجمهورية الاسلامية الايرانية قد تمكنتا في ظل التوكل على الباري تعالى والقيادة الحكيمة للولي الفقيه والاعتماد على الطاقات والقدرات الوطنية والاستراتيجيات الذكية والقوية من تعزيز عمق النفوذ الاستراتيجي والاقتدار الفكري والمعنوي وسعة نطاق العمل المؤثر لتقوية الصحوة والمقاومة الاسلامية والمواجهة المناهضة للاستكبار والهيمنة على الشعوب في جغرافيا العالم الاسلامي وما ابعد من ذلك”.

واكد اللواء باقري أن “المقاومة الفاعلة والمتقدمة وليست المقاومة الساكنة والانفعالية، والتي تبلورت بتشكيل خلايا المقاومة في العالم الاسلامي والقدرة البارزة في جبهة المقاومة في غرب اسيا ومع فشل مؤامرة داعش العالمية والارهاب التكفيري والحروب النيابية والمشروع المقيت “الشرق الاوسط الكبير” والاجهاض منقطع النظير لمشروع “صفقة القرن”، والتي حولت مسألة خروج اميركا من المنطقة الى مطلب اقليمي بل عالمي، لا شك تعد من الاستراتيجيات الاعجازية والتي لا تصدق التي تحققت في ظل الاستلهام من الافكار والوصايا الخالدة للامام الراحل والاستراتيجيات الحكيمة لقائد الثورة الاسلامية الشجاع، ووحدة ووعي ويقظة الشعب الايراني وملحمة تضحيات القوات المسلحة والمدافعين عن المقدسات (في سوريا والعراق)”، لافتاً إلى أنه “في الطليعة يتلألأ اسم سيد شهداء المقاومة القائد الشامخ الفريق الحاج قاسم سليماني”.

واشار رئيس الاركان الايرانية الى أنه “في ظل الروح المعنوية والايمان الراسخ للشعب الايراني بالنصرة الالهية وتوجيهات الولي الفقيه، قد فشلت مخططات دوائر الفكر والحرب الاميركية والجبهة المناهضة للثورة في الداخل والخارج، الرامية الى كسر مقاومة وصمود الشعب الايراني”، مضيفاً أنه “على العكس من مخططات “الطاغوت الاعظم” وقبيلة “الشيطان الاكبر” ، فقد اصبحت منظومة اقتدار وعظمة ورفعة وعزة الوطن الاسلامي أكثر تألقاً وعظمة مما مضى بالعبور الشامخ من المنعطفات الصعبة والاحداث الخطيرة، لتشكل رصيدا لصرح الحضارة الاسلامية الحديثة”.

واكد أن “القوات المسلحة الايرانية وفي ظل الالتزام بتوجيهات واوامر القائد العام للقوات المسلحة الامام الخامنئي، سوف لن تغفل لحظة واحدة عن الفتن المثارة والأحابيل الحديثة ضد الجمهورية الاسلامية، ومثلما اعلنا مراراً فإننا “سنرد بالمثل فوراً وبحزم على أي خطأ في الحسابات من قبلهم “.

المصدر: ارنا