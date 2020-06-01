العدو الاسرائيلي يعتدي على ممتلكات الفلسطينيين بالأغوار المحتلة

قامت قوات العدو الاسرائيلي بحملة عسكرية منذ ساعات صباح اليوم الاثنين، استهدفت منطقة الاغوار المحتلة وصفت بانها الاشرس والاعنف على المنطقة منذ سنوات.

وقالت مصادر فلسطينية إن “الحملة استهدفت تدمير شبكات مياه ومصادرة معدات وإجراء تحقيقات ميدانية في منطقة الجفتلك في الاغوار اضافة الى مصادرة وتدمير بسطات لبيع الخضار لمزارعين في منطقة بردلة في الاغوار الشمالية”.

ولفتت المصادر الى ان “اكثر من 12 آلية اسرائيلية اضافة الى جرافتين تابعتين لقوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت منطقة الجفتلك وقامت بتدمير 15 دونما من شبكات المياه الخاصة بالمزراعين تدميرا كاملا ومصادرتها”، واضافت ان “الجرفات العسكرية الاسرائيلية قامت ايضا بتدمير خطوط المياه الناقلة للمواطنين والتي يبلغ طوله 800 متر وتعود ملكيتها لعدة مزارعين تدميرا كاملا قبل مصادرتها”.

وقالت المصادر إن “ضباط من المخابرات الاسرائيلية قاموا باجراء تحقيق ميداني استهدف عدة مزراعين ومواطنين في منطقة الجفتلك بالاغوار وان لم يبلغ عن عمليات اعتقال في صفوف المزارعين”، وتابعت ان “قوات الاحتلال الاسرائيلي قامت للمرة الثانية خلال اسبوع بتدمير عدد من البسطات الخاصة بالخضار للمزارعين في منطقة عين البيضا وقرية بردلا في الاغوار الشمالية بعد اقتحام جنود الاحتلال الاسرائيلي للمنطقة”.

المصدر: وكالة معاً