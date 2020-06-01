اليمن: “لجنة الاسرى” تؤكد الجهوزية لتنفيذ صفقة التبادل المتفق عليها في عمّان

أكد رئيس “اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى” في اليمن عبد القادر المرتضى “استعداد وجهوزية اللجنة لتنفيذ صفقة التبادل المتفق عليها مؤخرا في عمّان”.

وقال المرتضى إنه “انطلاقا من حرص لجنة شؤون الأسرى على سلامة الأسرى من خطورة تفشي فيروس كورونا، فإننا نؤكد استعدادنا وجهوزيتنا لتنفيذ صفقة التبادل المتفق عليها مؤخرا في عمّان”.

وأشار المرتضى الى أن “تأخر هذه الصفقة يأتي بسبب رفض طرف قوى العدوان التوقيع على خطة تنفيذها، المقدمة من الأمم المتحدة والصليب الأحمر والتي وقعنا عليها نحن قبل أسبوعين”.

المصدر: موقع انصار الله