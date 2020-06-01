الوزير مرتضى خلال استقباله وفد مشاتل لبنان: الأولوية في القطاع الزراعي دعم القطاعات المنتجة

استقبل وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى في دارته ببلدة تمنين التحتا، وفد جمعية “مشاتل لبنان” برئاسة سليمان سماحة، وجرى بحث واقع الرقعة الزراعية المثمرة والخضراء.

وأكد الوزير مرتضى أن “الأولوية في القطاع الزراعي دعم القطاعات المنتجة، ومنها قطاع الأشجار المثمرة”، مشيرا إلى أن “استراتيجية وزارة الزراعة التخفيف من فاتورة الشتول الزراعية إلى حد الصفر، وهذا الامر نستطيع القيام به مع جمعية مشاتل لبنان، وبذلك نزيد رقعة المساحات الخضر بالاشجار المثمرة التي تضم أصنافا جديدة تملك مواصفات مطلوبة عالميا، وتنسجم مع خطة مكافحة التغيير المناخي”.

بدوره نوه سماحة بـ “الدور الذي تعوله الجمعية على الوزير مرتضى الذي لمسنا منه كل تجاوب وتفهم للواقع الزراعي وكلنا أمل أن تكتمل مسيرته بمزيد من الجهود والنجاح في دعم ورعاية القطاع الزراعي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام