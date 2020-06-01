عاصفة مدارية تقتل 11 شخصا في السلفادور

تسببت العاصفة المدارية (أماندا) في دمار كبير في السلفادور، وأسفرت عن مقتل 11 شخصا، قبل أن تخفّ قوتها وتصبح منخفضا مداريا.

وقالت هيئة الحماية المدنية في السلفادور مساء أمس الأحد” إن الانهيارات الطينية والفيضانات والأنهار العنيفة التدفق، قد تسببت بسقوط قتلى”.

ووقعت ثلاث حالات وفاة في غرناديلاس، وهي منطقة في بلدة سان خوان أوبيكو، حيث تعرضت عائلة لتيار عنيف جرفها مع الفيضانات العاتية.

كما وقعت وفيات في منطقة سان بيدرو بالعاصمة سان سلفادور، وفي سويابانغو ولا باز ونويفو ازرايل.

وقالت الهيئة إن”شخصا واحدا على الأقل مازال مفقودا بعد أن ضربت العاصفة نحو 200 منزل، واقتلعت عشرات الأشجار، معظمها في الجزء الغربي من هذا البلد الواقع في أمريكا الوسطى”.

المصدر: شينخوا