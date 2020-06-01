الجيش الصهيوني يعتقل شابين فلسطينيين في #القدس_المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 1 2020 - 12:28

الجيش الصهيوني يعتقل شابين فلسطينيين في #القدس_المحتلة

منذ 1 ساعة 1 June، 2020
أخبار موقع المنار
غير مصنف

التعليقات

ذات صلة