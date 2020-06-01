مواجهات واطلاق غاز مسيل للدموع أمام البيت الأبيض

أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق متظاهرين خارج البيت الأبيض في وقت متأخر الأحد، مع اندلاع اشتباكات عنيفة في العاصمة الأميركية خلال ليلة سادسة من التظاهرات التي تعم أنحاء البلاد.

وقال مراسلو وكالة فرانس برس إن الغاز المسيل للدموع والقنابل المضيئة استخدمت لتفريق حشود الناس الذين تجمعوا خارج البيت الأبيض وهم يهتفون ويشعلون النيران ويحملون لافتات احتجاجية.

وافادت وسائل إعلام أميركية ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب نقل لوقت قصير إلى قبو تحت الأرض في البيت الأبيض يوم الجمعة بعدما استعرت التظاهرات أمام البيت الابيض.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية