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June 1 2020 - 02:04

وزير الصحة التركي: 839 إصابة جديدة و25 وفاة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

منذ 2 ساعة 31 May، 2020
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تركيا - عربي وإقليمي

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم الأحد، عن تسجيل 839 إصابة و25 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأشار الوزير، عبر صفحته في “تويتر” إلى أن إجمالي عدد المتوفين من مرض “كوفيد-19” الذي يسببه فيروس كورونا بلغ 4540، مع تسجيل 163965 مصابا. أما حالات الشفاء من الفيروس فارتفع عددها إلى 127973.

وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى استمرار التراجع في وتيرة الإصابات بكورونا في تركيا لليوم الثاني على التوالي، بعد تسجيل نحو ألف إصابة جديدة يوميا منذ منتصف الأسبوع.

المصدر: وكالات

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