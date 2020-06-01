مسلحون يقتلون 25 شخصا في هجوم على سوق للماشية في بوركينا فاسو

قالت السلطات المحلية في بوركينا فاسو، يوم الأحد، إن 25 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في شرق البلاد يوم السبت إثر هجوم شنه متشددون على سوق للماشية.

ويمثل الهجوم الذي وقع في قرية كومبيمبيغا في شرق بوركينا فاسو أحدث أعمال العنف التي سلطت الضوء على الإضطرابات العميقة في مناطق من البلاد، وتحارب بوركينا فاسو مسلحين مرتبطين بتنظيمي “القاعدة” و”داعش” منذ 2017.

وقال سايدو سانو حاكم المنطقة إن “حصيلة القتلى المبدئية من ذلك هو مقتل 25 وإصابة العديد”.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم السبت.

وجاء الهجوم بعد أن لقي 15 شخصا على الأقل حتفهم يوم الجمعة بعد هجوم على رَكْب يضم تجارا في بلدة بشمال البلاد.

وقتل المئات في العام المنصرم في البلاد كما اضطر نحو نصف مليون للفرار من منازلهم بسبب الهجمات التي أججت أيضا توترات عرقية ودينية.

المصدر: وكالة رويترز