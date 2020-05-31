السويد: لا وفيات بكورونا خلال 24 ساعة للمرة الأولى منذ آذار/مارس

قالت هيئة الصحة في السويد اليوم الأحد إن البلاد لم تسجل أي حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وذلك للمرة الأولى منذ 13 مارس.

وقوبل النهج المنفتح الذي اتبعته السويد في التعامل مع الفيروس والذي يعتمد على التباعد الاجتماعي الطوعي والحرص على أساسيات النظافة العامة بانتقادات وصفته بأنه تجربة خطيرة لكن منظمة الصحة العالمية أثنت عليه بوصفه نموذجا للتعامل مع الفيروس في المستقبل.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد أكثر من 37 ألف إصابة وبلغ إجمالي الوفيات 4395.

المصدر: وكالات