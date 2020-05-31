تحذيرات من “الصحة العالمية” بشأن الكمامة

أعلنت منظمة الصحة العالمية 7 تحذيرات بشأن ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ونشرت الصحة العالمية التحذيرات عبر حسابها الرسمي، في موقع “تويتر”، في الوقت الذي زاد فيه عدد الدول التي أعلنت إجبار المواطنين على ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمواصلات.

وحثت المنظمة على عدم لمس الكمامة أو تحريكها من مكانها أثناء الحديث مع الآخرين، أو أي تصرف يستلزم وضع اليد عليها، كما حذرت من ارتداء الكمامة فقط على الفم دون الأنف أو العكس.

ونصحت بوضع الكمامات المستعملة بعيدا عن متناول الأطفال واستعمالها مرة واحدة فقط، مؤكدة أن الكمامة وحدها لا تكفي لحمايتك من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت الصحة العالمية على أهمية غسل اليدين قبل لمس الكمامة وارتدائها، والتأكد من خلوها من أي شوائب أو تشققات.

كما أشارت المنظمة إلى أهمية وضع الكمامة بالطريقة الصحيحة، حيث يكون المعدن إلى الاتجاه العلوي عند الأنف والضغط عليه لإحكام إغلاقه، كما أن الجانب الملون يوجه للخارج.

وقالت إن الكمامة يجب أن تغطي الأنف والفم والذقن بشكل كامل، وتجنب ترك فراغات على الجوانب وعدم لمسها عند ارتدائها بشكل متكرر.

ونصحت بضرورة إزالتها من خلف الأذنين ورميها مباشرة في القمامة دون لمسها للجسم مطلقا ثم غسل اليدين بشكل جيد.

المصدر: سبوتنيك