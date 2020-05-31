الوزير حب الله يتفقد معامل البقاع

تفقد وزير الصناعة عماد حب الله برفقة نواب تكتل بعلبك الهرمل عددا من المؤسسات الصناعية والمعامل في الهرمل وبعلبك يرفقه عددا من نواب تكتل المنطقة.

المحطة الاولى لحب الله كانت في الهرمل، حيث اجتمع مع رؤساء البلديات والاتحادات والمخاتير واستمع منهم الى شرح مفصل عن عدد من المشاريع. ثم تفقد براد الجمعية التعاونية الزراعية ومعمل تصنيع الاعلاف.

وبعدها انتقل والوفد المرافق الى مستشفى الهرمل الحكومي حيث تفقد القسم المخصص لكورونا بحضور وزير الصحة حمد حسن. وزير الصناعة أكمل جولته في منطقة القاع قبل ان ينتقل الى بدنايل متفقدا احدى مطاحنها بحضور وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى ، ورئيس تكتل بعلبك الهرمل حسين الحاج حسن وعدد من نواب المنطقة.

والى بعلبك كانت محطة الوزير حب الله ما قبل الاخيرة، فزار احد مصانع الزجاج برفقة النائبين أنور جمعة وعلي المقداد. الوزير حب الله ختم زيارته بتفقد معمل تعليب وتقشير البطاطا في الناصرية قضاء زحلة، ثم معمل تعبئة مياه الشفة في بلدة النبي شيت.

المصدر: قناة المنار