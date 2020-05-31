4 شهداء و18 جريحا في مجزرة بالحديدة في اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2020 - 18:54

4 شهداء و18 جريحا في مجزرة بالحديدة في اليمن

منذ 51 mins 31 May، 2020
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اليمن - عربي وإقليمي

ارتفعت حصيلة استهداف مرتزقة العدوان على اليمن لحي الزهور بمديرية الحالي إلى 4 شهداء و18 جريحا.

وافادت قناة المسيرة أن مرتزقة العدوان استهدفوا حي الزهور المكتظ بالسكان بمديرية الحالي بعدد من قذائف المدفعية التي تساقطت شظاياها على منازلهم ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين وإصابة 18 آخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف أن الجرحى نقلوا إلى أحد المستشفيات بالمديرية، لافتا إلى أن أغلب المستشفيات في الحديدة تعاني من نقص في المعدات الطبية وبعض الأدوية.

يشار إلى أن مرتزقة العدوان يستهدفون منازل المواطنين في الحديدة بشكل مباشر وباستمرار وعلى مدار الساعة، وينفذون العديد من الخروقات لاتفاق السويد في ظل صمت مطبق من المنظمات الدولية والأمم المتحدة.

المصدر: موقع المسيرة

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