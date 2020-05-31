ناطق أنصار الله: الولايات المتحدة لم تكن يوما بلد حريات ولن تكون طالما يحكمها نظام عنصري

قال ناطق أنصار الله محمد عبدالسلام اليوم الأحد، إن مظاهرات عارمة تجتاح بلد الديمقراطية الزائفة احتجاجا على عنصرية أمريكا وتوحش نظامها.

وأوضح عبدالسلام في على حسابه في موقع تويتر أن حركة الاحتجاج نجحت في إظهار حقيقة ما عليه أمريكا، وأنها لم تكن يوما بلد حريات ولن تكون طالما يحكمها نظام عنصري لا ينتج إلا عنصريين قتلة.

تجدر الإشارة إلى أن عددا من المدن الأمريكية تشهد تظاهرات وصدامات بين متظاهرين والشرطة، رغم فرض حظر للتجول في محاولة لتهدئة الغضب الذي انفجر في البلاد بعد وفاة المواطن الأمريكي ذي البشرة السمراء، جورج فلويد على يد شرطي أبيض.

المصدر: المسيرة