الوزير حب الله تفقد معملا في بعلبك: آن الأوان لتقديم الدعم الجدي والحقيقي للصناعيين

تفقد وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله معمل “كلير غلاس” في بعلبك، برفقة النائبين علي المقداد وأنور جمعة، ونائب رئيس مؤسسة “إيدال” علاء حمية.

وتحدث النائب المقداد، فقال: “باسم تكتل نواب بعلبك الهرمل، وباسم أصحاب هذا المعمل الذي يشكل قيمة مضافة للمنطقة، نرحب بمعالي الوزير المهندس عماد حب الله، الذي يقوم اليوم بجولة، ليست تفقدية فحسب، بل هي جولة دعم للمؤسسات الصناعية في محافظة بعلبك الهرمل”.

وتابع: “عمل وزير الصناعة وما يقوم به، كاف ليقول كل إنسان في لبنان اليوم شكرا على جهودك المتواصلة في سبيل إنجاح الصناعة اللبنانية وتطويرها، خصوصا في هذه الظروف العصيبة التي يمر فيها لبنان، وكل الشكر لاهتمامك بكل الصناعيين، وإن شاء الله سنرى قريبا النتائج الإيجابية بازدهار صناعاتنا الوطنية”.

حب الله

بدوره، قال الوزير حب الله: “أشكر نواب المنطقة على دعوتهم واستضافتهم، وزيارتي اليوم هي من ضمن جولات أقوم بها في المناطق اللبنانية على الصناعيين، لنتفقد أوضاع الصناعات اللبنانية، ولنتعرف على مشاكلها ومتطلباتها، ولدعم الصناعيين على مساحة الوطن، وهذا الدعم ضروري جدا”.

وأضاف: “آن الأوان لدولتنا وحكومتنا بأن تقدم الدعم الجدي والحقيقي للصناعيين، وبدأ ذلك يظهر من خلال الدعم المالي الذي أقره مجلس النواب قبل ثلاثة أيام، ونأمل أن يؤدي هذا الدعم إلى المحافظة على الصناعة اللبنانية وتطويرها بشكل أكبر وأسرع”.

وتابع: “نحن هنا في وسط بعلبك الهرمل، نرى صناعات متطورة ومتقدمة، وليس لدينا أدنى شك بأننا نملك كل المقومات، إذا قررنا كدولة لبنانية وصناعيين وأبناء المنطقة، نتمكن من تلبية احتياجات وطننا، لا بل نستطيع التصدير أيضا إلى الخارج”.

وأردف: “أهنئ أصحاب المصنع وإدارته على كل عملهم، وأهنئ أبناء المنطقة ونوابها على دعمهم الدائم، ومتابعتهم لكل التفاصيل، وإلى المزيد من التقدم إن شاء الله”.

وختم: “مدينة بعلبك الصناعية هي محط عمل متواصل من وزارة الصناعة، ومتابعة من نواب المنطقة، بالإضافة ألى عملنا مع “UNIDO” منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومع السفارة الإيطالية المهتمة جدا بهذا الموضوع، وسنتابع الاجتماعات نحن وإياهم في بيروت، وإن شاء الله بعد إنجاز المخطط التام للمنطقة، سنعلن عن المدينة الصناعية في بعلبك”.

علام

بدوره صاحب المصنع علي علام، قال: “نرحب بمعالي الوزير والسادة النواب في مصنع كلير غلاس، وسنتابع العمل على الدوام للتحديث والتطوير، وبعون الله وبدعمكم ستبصر المشاريع التي تحدثنا بشأنها، لتحقيق المزيد من التطور في المجال الصناعي على أيديكم في محافظة بعلبك الهرمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام