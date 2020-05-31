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May 31 2020 - 12:52

بلدية برجا: الحالات المثبتة مخبريا 3 حالات

منذ 28 mins 31 May، 2020
كوارث
لبنان

أكد التقرير 57 الصادر عن اللجنة الصحية في خلية الأزمة في بلدية برجا، والذي يغطي الإصابات بفيروس كورونا، أنه “تم إجراء فحوص مخبرية جديدة ل 9 أشخاص، وإن عدد الحالات المثبتة مخبريا 3 حالات، وهي من سكان برجا (حالتان وافدتان من الخارج)، وأشار الى أن “اللجنة تنتظر نتائج 10 فحوص مخبرية”.

ولفت الى “انه تم حصر الأشخاص المخالطين بشكل مباشر وغير مباشر للحالات المثبتة، ويتم التواصل معهم من أجل التزام الحجر المنزلي لمدة 14 يوما”، موضحا أن “عدد الأشخاص المحجورين القادمين من الخارج 26، وأن عدد الأشخاص المحجورين والمخالطين للحالات المثبتة 87”.

وأكدت اللجنة إنها “تتابع العائدين، لناحية التأكد من إلتزامهم الحجر المنزلي، ومتابعة أوضاعهم الصحية بدقة، مع التمني عليهم التزام الحجر”.

وتمنت من أهالي برجا بشكل عام التزام قرار التعبئة العامة، لما فيه مصلحة الجميع.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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