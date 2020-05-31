وزير الداخلية يعدّل اوقات حظر التجول وفتح وإقفال المؤسسات – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2020 - 12:52

وزير الداخلية يعدّل اوقات حظر التجول وفتح وإقفال المؤسسات

منذ 1 ساعة 31 May، 2020
الوزير محمد فهمي
لبنان

أصدر وزير الداخلية و​البلديات​ العميد ​محمد فهمي​ مذكرة الى المحافظات و​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ والمديرية العامة للامن العام، حول تعديل مواقيت فتح المؤسسات الصناعية والتجارية وإقفالها.
وأشار الى أنه يمنع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات ما بين الساعة 12 مساء ولغاية الساعة الخامسة فجرا، مع الابقاء على تقييد حركة السيارات السياحية والاليات الخصوصية والدراجات النارية على مختلف أنواعها بلوحاتها المنتهية أرقامها بالمفرد والمزدوج.

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المصدر: وزارة الداخلية اللبنانية

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