الصحة الروسية تقر عقار “أفيفافير” كأول علاج محلي لكورونا

أقرت وزارة الصحة الروسية عقار “أفيفافير” كأول عقار محلي لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، وفقا لبند جديد بسجل الدواء الوطني.

طور العقار صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي وخيمرار، وهي شركة استثمارات دوائية روسية.

وسجلت موسكو، مركز تفشي الوباء في روسيا، 69 وفاة جديدة خلال اليوم الماضي بوباء كوفيد-19، لترفع الإجمالي في العاصمة إلى 2477، وفقا لمركز الاستجابة للأزمة.

ووافق مجلس الإشراف للصندوق الأسبوع الماضي على إنشاء شركة مشتركة مع مجموعة شركات “خيمرار” لإنتاج عقار “فافيبيرارير” الذي وفقا لخبراء صينيين أثبت فعاليته في مكافحة فيروس كورونا، فضلاً عن إنتاج غيرها من الأدوية المضادة للفيروسات المبتكرة، بما في ذلك القائمة على أساس “فافيبيرارير” .

وأعلن رئيس المركز الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية “فيكتور” أن المركز يعتزم بدء التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا المستجد في نهاية حزيران/ يونيو، ومطلع تموز/ يوليو، مشيرا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من هذه التجارب في أيلول/ سبتمبر.

المصدر: سبوتنيك