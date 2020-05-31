الآلاف يؤدون صلاة الفجر في “الأقصى” بعد 70 يوماً على الإغلاق

قال مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني “صبر أهلنا على جائحة كورونا أثمر بالعودة اليوم إلى المسجد الأقصى المبارك بعد 70 يوما”، مؤكدا أن” دائرة الأوقاف الإسلامية استكملت كل أعمالها لاستقبال وفود القادمين للأقصى ملتزمين بالتعليمات الصحية التي يجب أن يحافظ عليها كــــل الوفدين إلى المسجد”.

وأضاف “رسالتنا هي الرباط في مسجدنا وحمايته والحفاظ عليه فهو مسجد إسلامي لكل المسلمين في العالم والله اختار أهل المقدس ليكونوا من المرابطين في المسجد في كل الأوقات التي يحاصر فيها سواء من فيروس كورونا أو غيره”.

وأهاب الكسواني بالمصلين الالتزام بالتباعد الاجتماعي داخل المسجد المبارك من أجل الحفاظ على المسجد وحمايته من الاحتلال، كذلك الحفاظ على سلامة أبناء شعبنا من كورونا.

و دعا رئيس الهيئة الإسلامية في القدس الشيخ عكرمة صبري، كل من يعاني من أعراض صحية عدم الحضور والصلاة في المسجد الأقصى، متمنيا أن تسير الصلوات بسلاسة وهدوء وانتظام والالتزام بتعليمات الأوقاف فيما يخص الترتيبات الخاصة بالصلوات.

المصدر: فلسطين اليوم