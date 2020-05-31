مكتب فهمي: لم نصدر بيانا ينفي استثناء السيارات العمومية من قرار المفرد والمزدوج

لفت المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، إلى أنه “يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ببيان صادر عن وزارة الداخلية والبلديات ينفي استثناء السيارات العمومية من قرار المفرد والمجوز”، مؤكدا أنه “لم يصدر أي بيان بهذا الخصوص”.

وأضاف: “كما وأوردت بعض الوسائل الاعلامية معلومات غير دقيقة عن المحلات والنوادي التي ستفتح أبوابها مطلع الأسبوع المقبل، لذا يتمنى المكتب على الجميع توخي الدقة في نشر المعلومات والاستناد حصرا إلى التعاميم التي تصدر عن وزارة الداخلية والبلديات في كل ما يتعلق بإعادة فتح أو إغلاق المؤسسات”.

المصدر: الوكالة الوطنية