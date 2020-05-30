“الجهاد”: انتصار المقاومة في أيار 2000 من أهم انتصارات العرب والمسلمين

أكد عضو المكتب السياسي لحركة “الجهاد الاسلامي” في فلسطين محمد حميد ان “انتصار المقاومة اللبنانية وهزيمة إسرائيل في أيار 2000 من أهم انتصارات العرب والمسلمين في التاريخ المعاصر، بالنظر إلى توقيت ودلالة الانتصار”.

وقال حميد “يأتي علينا ذكرى انتصار أيار 2000 ليؤكد لنا أننا نملك القدرة على هزيمة الاحتلال هزيمةً مذلةَ وأن ثلةً مؤمنةً من المجاهدين استطاعت عبر سنوات قليلة من العمل الدؤوب والمثابر من دحر الاحتلال من الأراضي اللبنانية”.

وأضاف حميد ان “هذا الانتصار يعتبر أحد أهم انتصارات العرب والمسلمين في الزمن الحديث، كل ذلك في ظل الظروف غير الملائمة التي عمل بها مجاهدو حزب الله في منطقة الجنوب اللبناني رغم التآمر على المقاومة”.

وتابع حميد “ثقتنا كبيرة في الله أولاً ثم بإخواننا في حزب الله وأمينه العام السيد حسن نصر الله وقيادات المقاومة الإسلامية في لبنان على أن نصري أيار وتموز سيتبعهما انتصارات أخرى في مجابهة الباطل”، واضاف “حزب الله أعلن في مناسبات عديدة أن ما قبل أيار 2000 ليس كما بعده وهذا ما شاهدنا في حرب تموز 2006 وما زلنا نشاهد ما بعدها من مراكمة للقوة والاعداد إلى المعركة الكبرى”.

المصدر: فلسطين اليوم