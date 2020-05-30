خمسة أسرى يدخلون أعواما جديدة داخل سجون العدو الاسرائيلي

دخل السبت خمسة أسرى من قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية والداخل المحتلين أعواما جديدة داخل سجون الاحتلال.

والاسرى هم:

-الأسير إياد أحمد حسين الفواغرة (40 عام) من مدينة بيت لحم، المحكوم بالسجن 27 عاما، قضى منه 15 عاماً بعد اعتقاله عام 2005.

-الأسير عامر زياد محمد حمد (32 عاما) من مدينة رام الله المحكوم بالسجن 19 عاما، قضى منه 14 عاماً بعد اعتقاله عام 2006.

-الأسير خالد محمد جمال محمد العناتي (42 عاما) من مدينة الخليل المحكوم بالسجن 18 عاما، قضى منه 17 عامًا بعد اعتقاله عام 2003.

-الأسير علاء سمير محمد عكوبة من مدينة نابلس المحكوم بالسجن 18 عاما، قضى منه عشرة أعوام بعد اعتقاله عام 2010.

-الأسير أحمد إحسان علي الشنا (27 عاما) من مخيم المغازي وسط قطاع غزة، المحكوم بالسجن 17 عاما ومعتقل منذ عام 2010، وأمضى عشرة أعوام في السجون.

المصدر: فلسطين اليوم