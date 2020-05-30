قوى الامن: القبض على عصابة لتهريب المخدرات والعملات المزورة

قالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان لها “على أثر ضبط 40000 حبة كبتاغون معدة للتهريب إلى السودان، داخل أجهزة تلفزيونية، نتيجة التنسيق بين إحدى شركات الشحن والجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي، ومن خلال المتابعة والإستقصاءات، تبين لمكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية أن أفراد هذه الشبكة يقومون بالتحضير لعمليتي تهريب عملة مزيفة”.

ولفت البيان الى ان “هذه العملية كانت ستتم عبر إحدى شركات الشحن إلى دولة قطر وسلطنة عمان، من خلال توضيبها داخل صوان خشبية، فجرى إحباط العمليتين من قبل عناصر المكتب المذكور، وضبط في خلال العملية الأولى 55000 ريال قطري مزيفة و8500 ريال عماني مزيفة في العملية الثانية”، وتابع “كذلك تبين أن أفراد هذه الشبكة قاموا خلال شهر كانون الثاني من العام الجاري بعملية تهريب حوالى 37000 حبة كبتاغون الى السودان موضبة داخل أدوات تجميل”.

واشار البيان الى انه “بالتنسيق مع ضابط الارتباط لمكافحة المخدرات لدى السفارة السعودية في بيروت وإدارة مكافحة المخدرات في السودان، جرى ضبط الكمية وتوقيف الشخص الذي كان سيستلمها، ويدعى (م. و.) سوري الجنسية”، واضافت “من خلال عمليات الرصد والمتابعة الحثيثة، جرى تحديد مكان إقامة أفراد هذه الشبكة في لبنان، في إحدى الشقق في بلدة الغازية”.

وقال البيان إنه “بتاريخ 22/5/2020، قامت قوة من المكتب، تؤازرها دورية من مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في صيدا، بمداهمة الشقة وتوقيف أحد المتورطين، ويدعى: ع.ن. (مواليد 2000 سوري). بتفتيش الشقة، عثر على أدوات تستخدم في عمليات التوضيب”، ولفت الى انه “بالتحقيق معه، اعترف بتورطه مع آخرين بتأليف عصابة لتهريب المخدرات والعملة المزيفة، مستخدمين- خلال عمليات التهريب- بطاقات هوية سورية مزورة، وأرقام هواتف مختلفة، كما اعترف بقيامهم أيضا بعمليتي تهريب عملة مزيفة: الأولى الى تركيا موضبة داخل كتب وقطع سيارات، والثانية الى الإمارات العربية موضبة داخل آلة موسيقية”، وتابع “أودع الموقوف القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف باقي المتورطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام