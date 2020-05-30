وفد من “نقابة الصرافين” زار دياب: سنعود إلى العمل الطبيعي صباح الأربعاء المقبل

استقبل رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب السبت وفد من “نقابة الصرافين”، بحضور وزارء البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار والمالية غازي وزني والداخلية والبلديات محمد فهمي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وبعد اللقاء تحدث باسم الوفد محمود حلاوي حيث قال عقب اللقاء تحدث حلاوي باسم الوفد، فقال: “بتكليف من مجلس النقابة، عقدنا اجتماعا مع دولة الرئيس حسان دياب، في حضور قيمين أساسيين على مهنة الصرافة، من حاكم مصرف لبنان ومعالي الوزراء المالية والداخلية، وكانوا متجاوبين مع طروحاتنا وتوضيحاتنا، حول طبيعة مهنة الصرافة ودورها في الاقتصاد الوطني”، وتابع “بحثنا مع المسؤولين المعنيين بالوضع الاقتصادي للمرحلة المقبلة، على صعيد دور مهنة الصرافة في تأمين لقمة العيش، وخاصة المواد الأساسية، التي يحتاجها المواطن بشكل يومي”، واضاف “هناك قناعة لدى الجميع بأن دور مهنة الصرافة أساسي، في إعادة الدورة المالية في قطاع الصرافة، كما كانت قبل إعلان الإضراب”.

ولفت حلاوي الى انه “تم التوصل إلى صيغة مع دولة الرئيس والحاكم والوزراء، بأن يشكل الجميع حلقة متكاملة لقمع كل الظواهر، التي تؤثر سلبا على سعر صرف الليرة، والدور الأساسي سيكون لقطاع الصرافة”، وتابع “أجمعنا على أن الوضع استثنائي في البلد وأن سوق لبنان سوق اقتصادي حر لا يمكن تحويله إلى أي نوع من الاقتصادات الأخرى”، واضاف “هناك أزمة نمر بها ولا بد من استثناءات وإجراءات خارجة عن مفهوم البورصات العالمية المعتادة، ويهمنا المشاركة فيها لكي نؤمن قدر الإمكان من الأمن الغذائي والاقتصادي للمواطن”.

واعلن حلاوي “فك الإضراب الذي استمر لفترة شهر، ووضعنا كل آمالنا بالمجتمعين وسنعود إلى العمل الطبيعي صباح الأربعاء المقبل، وسنضع الهيئة العامة للنقابة بأجواء القرارات والاجراءات المالية، التي سنقوم بها لضبط الوضع بقدر الإمكان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام