“الجهاد”: الارهاب الصهيوني يزيد من عزمنا وتصميمنا على مواصلة المقاومة

أكدت حركة “الجهاد الاسلامي” في فلسطين الارهاب الصهيوني المتصاعد لن يدفع الشعب الفلسطيني للاستسلام بل يزيد من عزمنا وتصميمنا على مواصلة المقاومة والجهاد والتصدي لهذا العدوان المستعر بحق أهلنا وأرضنا ومقدساتنا.

واعتبرت الحركة السبت ان “الجرائم الإسرائيلية ستبقى وصمة عار تلطخ وجوه المتخاذلين والمتآمرين والمطبعين ولعنةً تطارد الاحتلال وتلاحقه في كل مكان”، وتابعت “شعبنا ومقاومتنا لن تدع هذه الدماء تذهب هدرا”.

ونعت الحركة شهداء الارهاب الصهيوني الذين جرى إعدامهم بدم بارد والذين كان آخرهم الشاب المقدسي إياد الحلاق وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة من حي وادي الجوز في القدس المحتلة، وقد أعدمته شرطة الاحتلال عند باب الأسباط في القدس.

المصدر: فلسطين اليوم