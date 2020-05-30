وزير الصحة اليمني: شفاء الحالات المصابة بكورونا باليمن مرتفع بسبب كبح الارهاب الإعلامي

أكد وزير الصحة العامة اليمني طه المتوكل أن “وزارة الصحة تتعامل مع المرضى من منطلق حقهم الإنساني في الرعاية وليس كأرقام في البورصة تتسابق وسائل الاعلام لتناولها”.

وقال الوزير السبت إن “هناك ارهاب اعلامي حتى تحول المرض الى وصمة وهذا الامر وقفت وراءه سياسة اعلامية خبيثة تتجاهل الانسان وتحوله إلى رقم للمزايدة”.

وأشار الوزير الى أن “معدلات حالات الشفاء من وباء كورونا المستجد عالية جدا في اليمن وذلك يعود لكبح جماح الارهاب الإعلامي الذي يتحمل مسؤولية جزء كبير من أعداد الوفيات حول العالم”.

وشدد الوزير على “المستشفيات العامة والخاصة تخصيص أقسام للعزل واستقبال المرضى”، داعيا “الكادر الطبي لأخذ أعلى الاحتياطات الوقائية خلال الثلاثة الأشهر المقبلة”.

المصدر: موقع انصار الله