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May 30 2020 - 18:16

اليمن: العدوان يواصل خرق اتفاق الحديدة ويفشل بتنفيذ محاولة تقدم بالمحافظة

منذ 55 mins 30 May، 2020
يمن
اليمن - عربي وإقليمي

نفذت قوى العدوان الأمريكي السعودي على اليمن بمحافظة الحديدة السبت محاولةَ تسلل فاشلة بمحافظة الحديدة في خرق جديد لوقف إطلاق النار.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن “أبطال الجيش واللجان الشعبية أفشلوا محاولة تسلل للغزاة على مواقع المجاهدين شمال حيس وكبدوهم خسائر في الأفراد والعتاد”.

من جهة ثانية، ذكر المصدر ان العدوان واصل خرق اتفاق الحديدة، ولفت الى ان “عدد خروقات بلغت خلال الـ24 ساعة الماضية 41 خرقا بينها ثلاثة خروق بقصف مدفعي لعدد 10 قذائف و38 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة”، وتابع “فيما استحدثت جرافة عسكرية تحصينات قتالية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا”.

المصدر: موقع انصار الله

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