قطر تحصي أكثر من 2300 مصاب بـ “كوفيد-19” والكويت تسجل وفاة 11 بالوباء خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية السبت، تسجيل 2355 إصابة جديدة بالفيروس التاجي “كوفيد-19″، فيما رصدت الكويت 1008 إصابات و11 حالة وفاة. وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بـ “كورونا” في دولة قطر 55262 حالة، من بينها 29387 حالة نشطة. وتم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة إدخال 18 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الاصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة حاليا إلى 217 حالة.

وسجلت الوزارة القطرية تعافي 5235 شخصا من المرض، في الـ 24 ساعة الأخيرة؛ ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 25839 حالة. وقالت الوزارة، في بيان، “يعود سبب الزيادة الكبيرة في عدد المتعافين الى تطبيق آخر التوصيات العالمية، فيما يتعلق بمعايير التعافي من الإصابة بـ “كوفيد-19″، والتي تم اعتمادها من قبل وزارة الصحة العامة.

في الكويت، أعلنت وزارة الصحة عن تأكيد إصابة 1008 حالة جديدة، ليصبح إجمالي الإصابات 26192 حالة. وبلغ إجمالي الوفيات في دولة الكويت 205 حالات، فيما وصل إجمالي حالات التعافي إلى 10156، بعد تسجيل 883 حالات. وتأتي قطر في المركز الثاني خليجيا وعربيا بعدد حالات الإصابة بالفيروس؛ فيما تحتل الكويت المركز الرابع في هذه القائمة.

المصدر: سبوتنيك