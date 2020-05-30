محمد نصر الله: لزيادة التنسيق بين مختلف القوى لإخراج لبنان من أزماته

أسف عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد نصر الله ان “التنسيق بين القوى السياسية في لبنان أقل من المستوى المطلوب، لمواجهة حجم الأزمة التي يمر بها لبنان، سواء أكان بسبب كورونا أو ما قبل كورونا، وهي الأزمة الاقتصادية المستفحلة في لبنان”.

وناشد نصر الله السبت “الأطراف السياسية في لبنان لتحقيق أكبر قدر ممكن من التنسيق والتفاعل والتكامل والتعاون من أجل وضع آليات لإخراج لبنان من الأزمة”، وقال “لا يوجد في الأفق حلول معقولة للخروج من الأزمة حتى الآن والشيء الوحيد الذي هو محل أمل ورجاء هو التفاوض القائم بين الحكومة اللبنانية وبين صندوق النقد الدولي في محاولة للحصول على بعض ما يمكن أن يساعد لبنان على تأجيل أزماته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام