الخارجية الايرانية: الحظر على تعاون ايران النووي انتهاك سافر للقرار 2231

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية سيد عباس موسوي، الاجراء الذي اقدمت عليه امريكا مؤخراً، والمتمثل في فرض الحظر على تعاون ايران الدولي النووي، أنه “يشكل انتهاكاً سافراً للقرار 2231 “. وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية السبت، أن موسوي دان الاجراء الأميركي بشدة. وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية إن “هذا الاجراء يتجاهل الحقوق الجوهرية للجمهورية الاسلامية الايرانية كما يؤدي الى الاخلال بالنظام العام الدولي”. موسوي، أكد أن ايران “ترصد عن كثب التداعيات الفنية والسياسية لهذا الاجراء، ولو ادّى الى نتائج سلبية فيما يخص الحقوق النووية الايرانية المنصوص عليها ضمن الاتفاق النووي، سيتم اتخاذ اللازم بشأن الخطوات العملية والحقوقية.” يُذكر ان وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو اعلن الخميس الماضي، الغاء اعفاءات الحظر المتعلقة بالاتفاق النووي، إضافة الى فرض الحظر على اثنين من العلماء الايرانيين فيما يخص البرنامج النووي ايضاً.

المصدر: ارنا