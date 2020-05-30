مقتل وإصابة 12 شخصاً خلال فض نزاع قبلي بولاية سنار شرقي السودان

أعلنت وسائل إعلام سودانية رسمية مقتل وجرح عدد من المواطنين برصاص قوات الشرطة خلال فض نزاع قبلي على أراض بمنطقة أبوحجار، بولاية سنار الواقعة جنوب شرق البلاد. وذكرت وكالة السودان للأنباء السبت، أن شخصين قتلا وأصيب 10 آخرون، إثر نزاع على خطة سكنية بمنطقة سيرو الجعليين بمحلية أبوحجار، التابعة لولاية سنار. وأفاد شهود عيان في تصريح لوكالة الأنباء السودانية، أن “المنطقة المتنازع حول تخصيصها كسكن خططت منذ العام 2011، وتم تحويلها من زراعية إلي سكنية وخططت إلى 750 قطعة أرض”، مؤكدين أن “التوزيع تم بعدالة في الخطة الجديدة شمل المتضررين من فيضانات النيل الأزرق، بجانب الشباب وكل من لا يمتلك منزلاً يسع أسرته”.

وأضاف الشهود أن الخلاف كان بين قبيلة (الجعليين) وقبيلة (الباقرمة)”، وأشاروا إلى أن الأولى ترى ضرورة تنفيذ الخطة السكنية، بينما ترى الثانية أن تظل المنطقة زراعية ويلغى تحويلها إلى سكنية. ولفت الشهود إلى أن “مجموعة من المواطنين الذين تضايقوا من السكن حاولوا تشييد سور يحيط بأراضيهم، وفقا للتوزيع الجديد في المنطقة المتنازع حول تخصيصها فحدث صدام بين الطرفين وتدخلت شرطة محلية أبوحجار، وأطلقت النار في الهواء، لتفريقهم إلا إنها أصابت بعضهم، ووقعت وفيات وإصابات”.

المصدر: سبوتنيك