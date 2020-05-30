الاتحاد الأوروبي يحث واشنطن على إعادة النظر في قرارها بقطع العلاقات مع الصحة العالمية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 30 2020 - 15:52

الاتحاد الأوروبي يحث واشنطن على إعادة النظر في قرارها بقطع العلاقات مع الصحة العالمية

منذ 36 mins 30 May، 2020
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الاوروبي

طالب الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية الولايات المتحدة، بإعادة النظر في قرارها الخاص بقطع العلاقات مع منظمة الصحة العالمية. وقالت رئيس المفوضية الأوروبية أورسلا فون دير لين، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان مشترك السبت “في مواجهة هذا التهديد العالمي (كوفيد-19)، حان الوقت لتعزيز التعاون والحلول المشتركة. يجب تجنب الإجراءات التي تضعف النتائج الدولية. وفي هذا السياق، نحث الولايات المتحدة على إعادة النظر في قرارها المعلن”. وأضاف المسؤولان “يواصل الاتحاد الأوروبي دعم منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد وقد قدم بالفعل تمويلًا إضافيًا لها”.

المصدر: سبوتنيك

التعليقات

ذات صلة