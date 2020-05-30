الاتحاد الأوروبي يحث واشنطن على إعادة النظر في قرارها بقطع العلاقات مع الصحة العالمية

طالب الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية الولايات المتحدة، بإعادة النظر في قرارها الخاص بقطع العلاقات مع منظمة الصحة العالمية. وقالت رئيس المفوضية الأوروبية أورسلا فون دير لين، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان مشترك السبت “في مواجهة هذا التهديد العالمي (كوفيد-19)، حان الوقت لتعزيز التعاون والحلول المشتركة. يجب تجنب الإجراءات التي تضعف النتائج الدولية. وفي هذا السياق، نحث الولايات المتحدة على إعادة النظر في قرارها المعلن”. وأضاف المسؤولان “يواصل الاتحاد الأوروبي دعم منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد وقد قدم بالفعل تمويلًا إضافيًا لها”.

المصدر: سبوتنيك