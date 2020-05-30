بريطانيا وفرنسا وألمانيا تأسف لقرار أميركا إنهاء إعفاءات برنامج إيران النووي الأساسية

أعرب المتحدثون باسم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، ووزارات خارجية المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، عن أسفهم لإنهاء الولايات المتحدة الإعفاءات الأساسية للبرنامج النووي المدني الإيراني. وأكدوا في بيان مشترك السبت “نأسف بشدة لقرار الولايات المتحدة بإنهاء الإعفاءات الثلاثة التي تغطي المشاريع النووية الرئيسية في إيران، بما في ذلك مشروع تحديث مفاعل آراك”. وأضاف “تخدم هذه المشاريع، التي أيدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، مصالح عدم الانتشار للجميع وتزود المجتمع الدولي بضمانات الطبيعة السلمية والآمنة للأنشطة النووية الإيرانية”. وتابعوا “نحن نتشاور مع شركائنا لتقييم نتائج وعقبات هذا القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة”.

المصدر: سبوتنيك