الخارجية الروسية تدعو للتحقيق في مقتل المواطن الأمريكي في ولاية مينيسوتا

دعت وزارة الخارجية الروسية إلى التحقيق في مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد في ولاية مينيسوتا الأمريكية على يد الشرطة.

وقالت الوزارة الجمعة “ندعو السلطات الأمريكية لاتخاذ إجراءات جدية لتصحيح الوضع والعودة إلى تنفيذ التزاماتها الدولية وتكييف تشريعاتها مع المبادئ الأساسية للأمم المتحدة لاستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الأجهزة الأمنية والتحقيق في مقتل جورج فلويد”.

وأشارت الوزارة إلى أن “هذه الحادثة ليست الأولى في سلسلة مظاهر التعسف والعنف غير المبرر من قبل الأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة”، وأضافت ان “هناك تراكما للمشاكل الهيكلية في مجال حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، من بينها التمييز العنصري والإثني والديني وتعسف الشرطة وتحيز منظومة العدالة وامتلاء السجون واستخدام الأسلحة النارية بلا رقابة وغيرها”.

وأسفت الوزارة “لرفض واشنطن توسيع التزاماتها القانونية الدولية في المجال الإنساني وعدم مشاركتها في معظم الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الإنسان واستمرار تجاهلها لتوصيات منظمات حقوق الإنسان وتوجهها بشكل متعمد إلى التخلي عن مشاركتها في الهيئات الدولية المختصة”.

المصدر: روسيا اليوم