كورونا في مصر.. 34 وفاة و1289 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة المصرية الجمعة تسجيل 34 وفاة و1289 إصابة بفيروس كورونا، حيث يعد هذا الرقم الأعلى في الإصابات بالوباء في البلاد.

وذكرت الوزارة أن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 22082 حالة من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و879 حالة وفاة”.

وأشارت الوزارة إلى “خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة حتى اليوم”.

المصدر: روسيا اليوم