تونس: تمديد حالة الطوارئ 6 أشهر بسبب كورونا

مدد الرئيس التونسي قيس سعيّد الجمعة حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة 6 أشهر، بسبب وباء كورونا.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها إن “رئيس الجمهورية قرر التمديد في حالة الطوارئ، على كامل تراب الجمهورية، لمدة ستة أشهر وذلك بداية من يوم السبت 30 مايو/أيار إلى 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020”.

وسبق أن مدد الرئيس التونسي في نهاية نيسان/أبريل الماضي حالة الطوارئ لمدة شهر.

وكان الرئيس سعيد أعلن حظر تجوال ليلي في أنحاء البلاد منذ 18 مارس/آذار الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، ولا يزال الحظر مستمرا.

المصدر: روسيا اليوم