هنية: لن نسمح بتمرير أي محاولة إسرائيلية لاقتحام الأقصى أو فرض وقائع فيه

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية أن “حماس لن تسمح بتمرير أي محاولة إسرائيلية لاقتحام المسجد الأقصى المبارك أو فرض وقائع فيه”، داعيا “ملك الأردن وقادة الدول العربية والإسلامية لتحمّل مسؤولياتهم التاريخية”.

ودان هنية الجمعة “قرار الاحتلال إبعاد الشيخ عكرمة صبري عن المسجد الأقصى المبارك”، معتبرا ان “القرار هو انتهاك جديد للحق في العبادة وحرية الوصول إلى الحرم وهو جزء من محاولة تفريغه من المصلين”.

وحذر هنية من “محاولة الاحتلال استغلال تداعيات فيروس كورونا لتمرير مخططاته الخبيثة في المسجد الأقصى”، وأكد ان “هذه المخططات لن تمر”، ووجه “التحية للمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك”، داعيا “جماهير الشعب الفلسطيني للدفاع عن الأقصى بكل السبل والوسائل المتاحة، خاصة أمام الدعوات المتكررة من المستوطنين والمتطرفين لاقتحام المسجد المبارك”.

المصدر: فلسطين اليوم