كورونا في كيان العدو.. 101 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة في كيان العدو الإسرائيلي الجمعة تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكيان الغاصب.

وأفادت الوزارة “بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الماضي بواقع 101 حالة”، مشيرة إلى أن “جزءا كبيرا منها تم رصدها لدى التلاميذ في المدارس”.

واضافت الوزارة “بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل بالتالي 16987 حالة، بينها 1927 تعتبر نشطة، منها 39 حرجة”، ولفتت الى أن “37 مريضا موصولون إلى أجهزة التنفس الاصطناعي، بينما لا تزال حصيلة المتوفين عند مستوى 284 شخصا”.

المصدر: روسيا اليوم