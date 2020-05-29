كورونا في نيويورك.. تسجيل 67 وفاة و152 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن حاكم نيويورك الأمريكية أندريو كوومو الجمعة تسجيل 67 وفاة جديدة بفيروس كورونا في أراضي الولاية، مقابل 74 حالة في إحصائية الخميس.

وذكر كوومو أن حصيلة الوفيات في نيويورك جراء فيروس كورونا ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 67 حالة، بينها 46 في المستشفيات و21 في دور المسنين.

وأفاد كوومو “بتراجع عدد المرضى الجدد في المستشفيات، حيث استقبل في اليوم الماضي 152 مصابا مقابل 163 في اليوم السابق”.

وأعلن كوومو أن “5 مناطق بالولاية مستعدة حاليا للدخول إلى المرحلة الثانية من تخفيف القيود العامة”، وأكد أن “نيويورك المدينة ستبدأ إجراءات المرحلة الأولى في الأسبوع الثاني من يونيو/حزيران”.

وحتى صباح اليوم سجلت في نيويورك 366733 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 23722 وفاة.

المصدر: روسيا اليوم