كورونا في الولايات المتحدة.. توقعات بوصول عدد وفيات إلى 123 ألف حالة خلال شهر

توقعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وصول حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 123 ألف حالة بحلول 20 يونيو/حزيران.

وأصدرت المراكز الأمريكية الجمعة تقييما للسيناريوهات المحتملة لزيادة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، يقام على توقعات منفصلة لأكثر من 12 معهدا وفريق علمي، يشير إلى أن عدد ضحايا الجائحة في الولايات المتحدة سيرتفع بحلول 20 يونيو/حزيران إلى 123 ألف شخص مع إمكانية أن يتراوح من 115400 إلى 134800.

وقالت المراكز “تشير التوقعات الوطنية العامة هذا الأسبوع إلى استمرار تراجع وتيرة ارتفاع الوفيات جراء كورونا، إلا أن العدد الإجمالي للوفيات بسبب كورونا سيتجاوز على الأرجح مستوى 115000 حالة بحلول 20 يونيو”.

وتوقعت المراكز الأمريكية، في تقييمها السابق، أن يصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 110000 حالة بحلول 13 يونيو/حزيران.

المصدر: روسيا اليوم