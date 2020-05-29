لبنان: تمديد مهل الإستيراد وتسديد وضعية الإستيراد المؤقت للسيارات واليخوت والدراجات النارية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2020 - 20:36

لبنان: تمديد مهل الإستيراد وتسديد وضعية الإستيراد المؤقت للسيارات واليخوت والدراجات النارية

منذ 17 mins 29 May، 2020
علم لبنان
لبنان

أعلنت المديرية العامة للجمارك في لبنان تمديد مهل الإستيراد وكذلك مهلة تسديد وضعية الإستيراد المؤقت للسيارات واليخوت والدراجات النارية بصورة إستثنائية لغاية 30 تموز 2020 أو لغاية نهاية صلاحية دفاتر المرور الدولية العائدة لبعض السيارات، إذا كانت صلاحية هذه الدفاتر تنتهي قبل التاريخ المذكور.

ولفتت المديرية في بيان لها الجمعة الى ان هذا القرار بسبب الظروف الإستثنائية التي يمر بها بلدنا والناجمة عن فيروس كورونا والتي ما زالت قائمة، ومن أجل تخفيف الأعباء والمخاطر عن كاهل أصحاب العلاقة والموظفين على حد سواء.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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