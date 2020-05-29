لبنان: تمديد مهل الإستيراد وتسديد وضعية الإستيراد المؤقت للسيارات واليخوت والدراجات النارية

أعلنت المديرية العامة للجمارك في لبنان تمديد مهل الإستيراد وكذلك مهلة تسديد وضعية الإستيراد المؤقت للسيارات واليخوت والدراجات النارية بصورة إستثنائية لغاية 30 تموز 2020 أو لغاية نهاية صلاحية دفاتر المرور الدولية العائدة لبعض السيارات، إذا كانت صلاحية هذه الدفاتر تنتهي قبل التاريخ المذكور.

ولفتت المديرية في بيان لها الجمعة الى ان هذا القرار بسبب الظروف الإستثنائية التي يمر بها بلدنا والناجمة عن فيروس كورونا والتي ما زالت قائمة، ومن أجل تخفيف الأعباء والمخاطر عن كاهل أصحاب العلاقة والموظفين على حد سواء.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام