سريع: 20 عملية و286 غارة للعدوان خلال الأسبوع المنصرم

اوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن قوى العدوان السعودي الاميركي نفذت أكثر من 20 زحفا خلال الأسبوع المنصرم.

وأكد سريع الجمعة أن “قوى العدوان السعودي الأمريكي واصلت تصعيدها في مختلف الجبهات حيث شنت خلال الأسبوع المنصرم أكثر من 20 عملية هجومية وتسلل توزعت على جبهات ومأرب والجوف وتعز والضالع والبيضاء”.

وأضاف سريع أن “غارات العدوان الجوية بلغت خلال الأسبوع الماضي 286 غارة توزعت على محافظات مأرب والجوف وصنعاء وصعدة وحجة والبيضاء والضالع وجبهات الحدود”.

وأشار سريع إلى أن “إجمالي غارات العدوان وعملياته العدائية من تاريخ 9 أبريل 2020 وحتى اليوم أكثر من 120 عملية هجومية وتسلل وأكثر من 1586 غارة جوية”.

المصدر: موقع انصار الله