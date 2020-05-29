لبنان: مجلس الوزراء أجّل البحث بالتعيينات الى الخميس المقبل

أعلنت وزيرة الإعلام في لبنان منال عبد الصمد إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا أن “المجلس وافق على طلب وزارة الخارجية تمديد ولاية قوات حفظ السلام اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان لمدة سنة حيث أنها تنتهي في 31 أب/اغطس 2021”.

وأشارت عبد الصمد أن “المجلس أعطى الموافقة على طلب وزارة الزراعة وتفويضها توقيع إتفاقية مع الفاو لتعزيز التنمية الزراعية”، وتابعت “كما أنه تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء مبدئيا على استخدام معمل غوسطا لفرز النفايات”.

ولفتت عبد الصمد إلى أن “المجلس قرر تأجيل البحث بالتعيينات الى الخميس المقبل، بسبب بعض المداولات في ظل عدم توافر كل المعلومات لبعض الوزراء، وليس بسبب أسماء معينة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام