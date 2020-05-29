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May 29 2020 - 19:00

لجنة الأسير سكاف زارت ضريح القائد مغنية وشهداء المقاومة بذكرى عيد التحرير

منذ 44 mins 29 May، 2020
سكاف2
لبنان

زار جمال سكاف أمين سر لجنة أصدقاء الأسير يحيى سكاف ضريح الشهيد عماد مغنية وشهداء المقاومة في روضة الشهيدين في الغبيري، بمناسبة عيد المقاومة و التحرير.

واعتبرت اللجنة في بيان أن “الزيارة لأضرحة شهداء المقاومة في هذه المناسبة هي وفاء لهم و لتضحياتهم الجسام، التي قدموها في سبيل الدفاع عن الوطن حتى تحرر جنوبنا الغالي في 25 أيار 200 بفضل تلك الضحيات”.

وأكدت ان “التحرير الكامل لأراضينا وأسرانا سيتم بفضل قبضات المقاومين في فلسطين ولبنان الذين يسطرون أروع انواع الملاحم البطولية في مواجهة العدو وغطرسته”.

ودانت اللجنة “المواقف العدائية التي اطلقها النائب نديم الجميل بحق القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والتي تخدم العدو الصهيوني ومشاريعه في المنطقة”.

المصدر: بريد الموقع

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