العدو الاسرائيلي يعتدي على مسيرة نعلين الاسبوعية

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق الجمعة جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جيش العدو الإسرائيلي خلال قمعه مسيرة نعلين الأسبوعية، غرب رام الله المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، كما أدت قنابل الغاز إلى اشتعال النيران في عدد من الحقول”.

ولفتت المصادر الى ان “المشاركين انطلقوا في المسيرة باتجاه جدار الضم والتوسع العنصري، رافعين العلم الفلسطيني ومرددين الهتافات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال والرافضة لمخططات الضم”.

المصدر: فلسطين اليوم