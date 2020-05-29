دياب: مجلس الوزراء يؤكد تقيده بالبيان الوزاري لناحية خطة الكهرباء

قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب خلال جلسة مجلس الوزراء الجمعة إن “مجلس الوزراء يؤكد تقيده بالبيان الوزاري لناحية خطة الكهرباء وتنفيذه لقراري الحكومة السابقة رقم 1 تاريخ 8/4/2019 ورقم 1 تاريخ 21/10/2019 اللذين تضمنا مواقع إنشاء معامل انتاج الطاقة الكهربائية”.

وأضاف دياب “مجلس الوزراء يعتبر ان قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 14/5/2020 يأتي في سياق تنفيذ خطة الكهرباء من دون التعارض معها”.

من جهة ثانية، قال دياب “قمت اليوم بجولة على البقاع الشمالي واطلعت على الإجراءات المتخذة من أجل إقفال المعابر غير الشرعية التي تستخدم للتهريب بين لبنان وسوريا”، وتابع “مبدئيا، يمكن القول إن الإجراءات يفترض أن تؤدي إلى ضبط عمليات التهريب بشكل كبير ونحتاج إلى مواصلة الجهود، من أجل إقفال هذا الملف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام