“الاتحاد”: يد الإجرام التي اغتالت رشيد كرامي لن تفلت من العقاب حتى لو خرجت بعفو

حيا حزب “الاتحاد” في لبنان في بيان له الجمعة الرئيس الشهيد رشيد كرامي في الذكرى الـ 33 لاغتياله.

واكد البيان ان “يد الإجرام التي امتدت إلى هذا الرمز الوطني الكبير لن تفلت من العقاب حتى لو خرجت بعفو، حتى ولو ناصرتها السياسات العرجاء التي أوصلت لبنان إلى ما هو عليه الآن من ضعف وانهيار وتخبط سياسي”، واكد “بأمثال الرشيد تكمن قوة لبنان، وتكبر مسيرة النهوض والتصحيح”.

وقال البيان “ما أحوج لبنان اليوم إلى نهج الرشيد، لتصحيح ما اعترى الحياة الوطنية اللبنانية من اعوجاج”، وتابع “رحم الله دولة الرئيس الشهيد رشيد كرامي، الذي نفتقد إلى جرأته في ممارسة السلطة والى دوره في المحافظة على مؤسسات الدولة والوحدة الوطنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام