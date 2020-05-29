عُمان تسجل عدداً قياسياً يومياً للإصابات بـ “كورونا” واستمرار مرحلة الذروة في قطر

سجلت وزارة الصحة العمانية الجمعة، 811 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”؛ فيما رصدت قطر 1993 حالة إصابة جديدة. ويعتبر العدد في عُمان الأعلى منذ تفشي الفيروس، في 24 شباط/فبراير الماضي؛ وتعود 315 حالة لمواطنين عمانيين والباقي لمقيمين أجانب. وبلغ العدد الإجمالي لإصابات “كوفيد 19” في السلطنة 9820؛ فيما ارتفع عدد حالات التعافي إلى 2396، بعد شفاء 219 حالة جديدة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية عن تسجيل 1993 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا”، و3 حالات وفاة جديدة جراء تداعيات الإصابة بالعدوى. وتم تسجيل تعافي 5205 أشخاص من المرضى، في الـ 24 ساعة الأخيرة؛ ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 20604 حالات. ويبلغ عدد الحالات النشطة المصابة بالفيروس في دولة قطر 32267، من بينها 216 حالة حرجة؛ فيما أكدت وزارة الصحة استمرار حالة ذروة انتشار الوباء في الدولة. وتأتي قطر ثانية في قائمة دول مجلس التعاون، التي تتصدرها السعودية، بعدد الإصابات بفيروس “كورونا”؛ فيما تحتل عُمان المركز السادس والأخير.

المصدر: سبوتنيك