بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2020 - 15:42
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بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون
منذ 1 ساعة
29 May، 2020
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