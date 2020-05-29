بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2020 - 15:42

بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون

منذ 1 ساعة 29 May، 2020
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