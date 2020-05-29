وزارة الصحة اللبنانية سجلت 4 حالات كورونا جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2020 - 15:42

وزارة الصحة اللبنانية سجلت 4 حالات كورونا جديدة

منذ 1 ساعة 29 May، 2020
may29
لبنان

المصدر: موقع المنار

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